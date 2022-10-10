Kabine toplanıyor! Gündem başörtüsü ve sosyal konut

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı saat 15.30'da başlayacak.

Toplantının ana gündem maddesini başörtüsü düzenlemesi oluşturacak. Başörtüsü konusunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda teklife dün AK Parti’nin hukukçu kurmaylarıyla birlikte son şekli verildi. Bozdağ, teklifin içeriğine ilişkin kabinede bir sunum yapacak.

SOSYAL KONUT MASADA

Toplantının bir diğer konusu ise sosyal konut projesi olacak. 'İlk evim ilk iş yerim' projesi ve başörtüsü teklifiyle ilgili çalışmalar sürerken gözler bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Kritik kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada detayların ortaya çıkması bekleniyor.