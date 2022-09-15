İzmir Foça'da orman yangını

İzmir'in Foça ilçesindeki makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bugün saat 12.40'ta, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki makilikte yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler yakındaki genç ormana da sıçradı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu Foça Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.