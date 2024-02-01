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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de akılalmaz taksi dehşeti! Taksici "üşümesin" diye aldığı yolcu tarafından vuruldu - Son dakika haberleri

        İzmir'de taksici "üşümesin" diye aldığı yolcu tarafından vuruldu

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksici, "soğukta üşümesin" diye aracına aldığı yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Araç içi kameraya yansıyan olayda, taksici ağır yaralandı. Araçta bir şeyler arayan saldırgan daha sonra kaçtı. Silahlı saldırganı silahı ile yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:11
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        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
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        İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksi şoförü, aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanarak gasbedildi, olayı araç içindeki kamera kaydetti.

        Taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı aracına aldı.

        Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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        YAKLAŞIK 110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü inceledi.

        Kimliği tespit edilen D.A, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi.

        ARAÇ KAMERASINA YANSIYAN KONUŞMALAR

        Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananların da araç içi kamerasınca kaydettiği ortaya çıktı.

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        Görüntülerde Erge'nin, arka koltukta oturan D.A'ya "Araba arızalı sabah sanayiye bırakacaktım. Seni görünce 'hadi alıvereyim' dedim. Hava soğuk, insanları yolda bırakmak olmaz" dediği duyuluyor.

        "BU SOĞUK HAVADA DIŞARIDA MI BIRAKIRIM?"

        Şüphelinin, "Taksiler boştu, beni gördüler ama almadılar" şeklindeki sözlerinin yansıdığı kayıtta, şoförün "Sen öyle maskeyi takarsan almazlar ama ben alırım, bu soğuk havada dışarıda mı bırakırım." diyerek güldüğü görülüyor.

        İneceği yere geldiğinde yanındaki tabancayla koltuğun arkasından Erge'ye 3 el ateş ettiği görülen şüphelinin, "Yaa bazı insanlara güvenmiyoruz" dediği anlar da kayıtlara yansıdı.

        Kayıtlarda, şüphelinin kovanları toplaması, yaralı haldeki şoförü iterek üzerindeki ceketin ceplerini karıştırması, "Nerede lan paralar" diyerek araçta arama yapması da görülüyor.

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