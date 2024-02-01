Ryan Kent'in Lazio'ya transferi iptal oldu!
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Ryan Kent'e İtalyan ekibi Lazio talip olmuştu. İngiliz futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Ryan Kent'in takımdan ayrılması gündemdeydi.
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Kent'i satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiralama konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti.
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Transferin resmileşmesi beklenirken; Sky Italia'nın haberine göre Ryan Kent, Lazio'ya gitmekten vazgeçti.
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Haberde yer alan bilgiye göre; Ryan Kent, kalan ödemelerini almadan Fenerbahçe'den ayrılmayı reddetti.
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İngiliz futbolcu kısa süre önce resmi sözleşmeyi imzalamak için Roma'ya gitmişti.
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Sarı lacivertli forma ile 15 maça çıkan ve 634 dakika sahada kalan Kent, 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.
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