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        Haberler Dünya Avrupa'da çiftçiler neden sokakta ve ne istiyorlar? AB ülkesindeki çiftçilerden tarım politikası tepkisi!

        Avrupa'da çiftçiler neden sokakta ve ne istiyorlar?

        Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki göstermek için sokaklara çıktı. Peki Avrupa'da çiftçiler neden sokakta ve ne istiyorlar?

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.02.2024 - 08:26 Güncelleme: 02.02.2024 - 08:30
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          Avrupa ülkelerinde çiftçilerin başlattığı protestolar sürüyor.

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          Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

        • 3

          Çiftçiler dün AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı bölgenin çevresinde trafiği traktörleriyle kilitledi.

        • 4

          Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önünde, artan maliyetler, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikaları ve ucuz tarım ürünü ithalatını protesto etti.

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          NEYİ PROTESTO EDİYORLAR?

          Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

          Avrupalı çiftçiler, ABye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisini yapıyor.
          Polonya ve Romanyada ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransada artan yakıt fiyatları, İtalyada ise ABnin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.

        • 6

          Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestoda bulunuyor.

        • 7

          NE İSTİYORLAR?

          Her ülkede sokağa çıkan çiftçilerin protesto nedenleri arasında farklılık olsa da hepsinin ortak talebi AB'nin tarım konusunda daha tutarlı ve geniş politikalar uygulaması.

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          BBC'de yer alan habere göre çiftçilerin başlıca sorunları şöyle;

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          • AB ve devlet sübvansiyonları
          • Çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki katı düzenlemeler
          • Süpermarketlerin fiyat politikaları
          • Bankaların kredi yaklaşımı
          • Gübre ve tarımsal malzeme endüstrisinin tavrı
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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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