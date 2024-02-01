Nereden nereye: Abdülkadir Ömür!
Trabzonspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transferi resmen açıklanan Abdülkadir Ömür, altyapısından yetiştiği Karadeniz ekibine veda etti. Bir zamanlar dünya devlerinin peşinde olduğu 24 yaşındaki futbolcunun az bir bedelle ülkeden ayrılması akıllara "nereden nereye" sözünü getirdi. İşte Abdülkadir Ömür'ün transfer hikayesi...
Trabzonspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra takımdan ayrılması gündeme gelen Abdülkadir Ömür için beklenen ayrılık gerçekleşti.İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladığını resmen açıkladı.
2.5 MİLYON EURO + BONUSLARLA TRANSFER OLDU
Hull City'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek Transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır" denildi.
"NEREDEN NEREYE..."
Abdülkadir Ömür'ün transferinin gerçekleşemesinin ardından futbolseverlerin aklına da "nereden nereye" sözü geldi. Trabzonspor'da gösterdiği performansla bir zamanlar dünya devlerini peşine takan 24 yaşındaki futbolcu, geçmiş dönemde konuşulan rakamların aksine çok daha düşük bir bedelle İngiltere'nin yolunu tuttu.
MENAJERİ DEV TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI
Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, 2019 yılında Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlarken o dönem 20 yaşında olan genç futbolcu için Avrupa'dan gelen dev teklifi de açıklamıştı.
Necdet Ergezen, “Abdülkadir için çok teklif var. En iyisi Monaco'dan geldi. 16 milyon lira bonservis ücretinin yanısıra 3 milyon euro bonus ve ilerideki olası satışından pay veren bir teklifle geldiler. Ancak Trabzonspor kulübü Abdülkadir'i satmak istemiyor, bu konuda kararlılar” ifadelerini kullamıştı.
CITY TEKLİF YAPTI BAŞKAN REDDETTİ
Trabzonspor altyapısından çıktıktan sonra adeta bir yıldız gibi parlayan Abdülkadir Ömür 2017/2018 sezonundan itibaren takımın değişilmezi olmuştu. 2019 yılına geldiğimizde ise hem Yusuf Yazıcı hem de Abdülkadir Ömür için Avrupa devleri tekliflerine başladı. Yusuf Yazıcı Lille'e transfer olurken Abdülkadir Ömür için gelen transfer teklifleri ise dönemin başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından reddedildi.
AHMET AĞAOĞLU: HAYATIMIN PİŞMANLIĞI
Abdülkadir Ömür'e daha önce Manchester City'den gelen teklifle ilgili ise Ağaoğlu, "Manchester City'den Abdülkadir Ömür'e 23 Milyon euroluk teklif geldi. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığı. Yusuf Yazıcı'nın ardından ikisinin de takımdan ayrılmasına sıcak bakmadım." dedi.
"İÇİMDE KALMADI DESEM YALAN OLUR"
Abdülkadir Ömür de daha sonra verdiği röportajda City transferi hakkında konuştu. Ömür, "Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur. Başkana 26 milyon euro teklif geldiğini söyledim; gitmek için izin istedim. Başkan teklifi reddetti. Sonrasında sakatlandım. Her şerde bir hayır olduğuna inanırım..." dedi.