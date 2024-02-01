Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        60
        Galatasaray
        GS
        60
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        30
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        25
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        23
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Nereden nereye: Abdülkadir Ömür! - Futbol Haberleri

        Nereden nereye: Abdülkadir Ömür!

        Trabzonspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transferi resmen açıklanan Abdülkadir Ömür, altyapısından yetiştiği Karadeniz ekibine veda etti. Bir zamanlar dünya devlerinin peşinde olduğu 24 yaşındaki futbolcunun az bir bedelle ülkeden ayrılması akıllara "nereden nereye" sözünü getirdi. İşte Abdülkadir Ömür'ün transfer hikayesi...

        ocak@haberturk.com
        Giriş: 01.02.2024 - 20:34 Güncelleme: 01.02.2024 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nereden nereye...!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra takımdan ayrılması gündeme gelen Abdülkadir Ömür için beklenen ayrılık gerçekleşti.İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladığını resmen açıkladı.

        2.5 MİLYON EURO + BONUSLARLA TRANSFER OLDU

        Hull City'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek Transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır" denildi.

        REKLAM

        "NEREDEN NEREYE..."

        Abdülkadir Ömür'ün transferinin gerçekleşemesinin ardından futbolseverlerin aklına da "nereden nereye" sözü geldi. Trabzonspor'da gösterdiği performansla bir zamanlar dünya devlerini peşine takan 24 yaşındaki futbolcu, geçmiş dönemde konuşulan rakamların aksine çok daha düşük bir bedelle İngiltere'nin yolunu tuttu.

        MENAJERİ DEV TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI

        Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, 2019 yılında Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlarken o dönem 20 yaşında olan genç futbolcu için Avrupa'dan gelen dev teklifi de açıklamıştı.

        Necdet Ergezen, “Abdülkadir için çok teklif var. En iyisi Monaco'dan geldi. 16 milyon lira bonservis ücretinin yanısıra 3 milyon euro bonus ve ilerideki olası satışından pay veren bir teklifle geldiler. Ancak Trabzonspor kulübü Abdülkadir'i satmak istemiyor, bu konuda kararlılar” ifadelerini kullamıştı.

        CITY TEKLİF YAPTI BAŞKAN REDDETTİ

        Trabzonspor altyapısından çıktıktan sonra adeta bir yıldız gibi parlayan Abdülkadir Ömür 2017/2018 sezonundan itibaren takımın değişilmezi olmuştu. 2019 yılına geldiğimizde ise hem Yusuf Yazıcı hem de Abdülkadir Ömür için Avrupa devleri tekliflerine başladı. Yusuf Yazıcı Lille'e transfer olurken Abdülkadir Ömür için gelen transfer teklifleri ise dönemin başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından reddedildi.

        AHMET AĞAOĞLU: HAYATIMIN PİŞMANLIĞI

        Abdülkadir Ömür'e daha önce Manchester City'den gelen teklifle ilgili ise Ağaoğlu, "Manchester City'den Abdülkadir Ömür'e 23 Milyon euroluk teklif geldi. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığı. Yusuf Yazıcı'nın ardından ikisinin de takımdan ayrılmasına sıcak bakmadım." dedi.

        "İÇİMDE KALMADI DESEM YALAN OLUR"

        Abdülkadir Ömür de daha sonra verdiği röportajda City transferi hakkında konuştu. Ömür, "Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur. Başkana 26 milyon euro teklif geldiğini söyledim; gitmek için izin istedim. Başkan teklifi reddetti. Sonrasında sakatlandım. Her şerde bir hayır olduğuna inanırım..." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Habertürk Anasayfa