Trabzonspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra takımdan ayrılması gündeme gelen Abdülkadir Ömür için beklenen ayrılık gerçekleşti.İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Hull City'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek Transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır" denildi.

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"NEREDEN NEREYE..."

Abdülkadir Ömür'ün transferinin gerçekleşemesinin ardından futbolseverlerin aklına da "nereden nereye" sözü geldi. Trabzonspor'da gösterdiği performansla bir zamanlar dünya devlerini peşine takan 24 yaşındaki futbolcu, geçmiş dönemde konuşulan rakamların aksine çok daha düşük bir bedelle İngiltere'nin yolunu tuttu.

MENAJERİ DEV TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI

Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, 2019 yılında Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlarken o dönem 20 yaşında olan genç futbolcu için Avrupa'dan gelen dev teklifi de açıklamıştı.

Necdet Ergezen, “Abdülkadir için çok teklif var. En iyisi Monaco'dan geldi. 16 milyon lira bonservis ücretinin yanısıra 3 milyon euro bonus ve ilerideki olası satışından pay veren bir teklifle geldiler. Ancak Trabzonspor kulübü Abdülkadir'i satmak istemiyor, bu konuda kararlılar” ifadelerini kullamıştı.