Jessica May: Türk insanı beni sahiplendi

"TÜRKİYE BENİ SAHİPLENDİ"

Türkiye ve Türk insanına övgü dolu sözler sarf eden Jessica May, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Burada çok sıcak kanlı insanlar var. Kültürü, insanları, sokakları ve her şeyiyle Türkiye'yi çok seviyorum. Evet, Brezilyalılar da sıcak kanlılar ama burada çok bambaşka bir hayat var. Türkiye, beni sahiplendi ve bir kızı olarak gördü. Ben burada olduğumda çok mutlu hissediyorum. "Tabii ki mutlu olacaksın para kazanıyorsun" dediler. "Doğduğun yer değil, doyduğun yer" dediler ama öyle bir şey yok. Burada çalışmasam da ben buraya aşığım. Kariyerim burada başladı ama Brezilya'dan da teklifler alıyorum. Geçen sene bir teklif aldım ama burada projem vardı gidemedim. Şu an gitsem orada da çalışabilirim ama ben burayı tercih ediyorum. Hayat ne getirir bilemeyiz ama burayı çok ama çok seviyorum.