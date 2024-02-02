Jessica May: Türk insanı beni sahiplendi
2022'de Türk vatandaşı olan Brezilya asıllı oyuncu Jessica May, Türkiye ve Türk insanına övgü dolu sözler sarf etti. Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü söyleyen May, "Burada çok sıcak kanlı insanlar var; kültürü, insanları, sokakları ve her şeyiyle Türkiye'yi çok seviyorum" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Jessica May, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan May, uzun bir süredir Brezilya'da olduğunu söyledi. 30 yaşındaki oyuncu; "Ben bayağıdır buralarda yoktum. Yeni geldik. 40 dereceden İstanbul'a geldim. Tam eksi sıcaklıklara denk geldim ama İstanbul'a bayılıyorum. Orada da tarlada çalıştım, anneme, babama yardım ettim. Çocukluğumdan beri yapıyorum bunu. Bisiklet kullanmak gibi bu, unutmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"
Birçok oyuncunun yurt dışına çıkma ve orada yaşama isteğinin aksine Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gören Jessica May; "Gerçekten mankenliğe başladığımda yurt dışı hevesim vardı. Türkiye'yi hiç düşünmemiştim ama şimdi burası benim ikinci vatanım. Brezilya benim ilk vatanım ama burayı çok sevdim. Şanslı mıyım ben bilmiyorum ama çok iyi insanlara denk geldim" diye konuştu.
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"TÜRKİYE BENİ SAHİPLENDİ"
Türkiye ve Türk insanına övgü dolu sözler sarf eden Jessica May, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Burada çok sıcak kanlı insanlar var. Kültürü, insanları, sokakları ve her şeyiyle Türkiye'yi çok seviyorum. Evet, Brezilyalılar da sıcak kanlılar ama burada çok bambaşka bir hayat var. Türkiye, beni sahiplendi ve bir kızı olarak gördü. Ben burada olduğumda çok mutlu hissediyorum. "Tabii ki mutlu olacaksın para kazanıyorsun" dediler. "Doğduğun yer değil, doyduğun yer" dediler ama öyle bir şey yok. Burada çalışmasam da ben buraya aşığım. Kariyerim burada başladı ama Brezilya'dan da teklifler alıyorum. Geçen sene bir teklif aldım ama burada projem vardı gidemedim. Şu an gitsem orada da çalışabilirim ama ben burayı tercih ediyorum. Hayat ne getirir bilemeyiz ama burayı çok ama çok seviyorum.
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FESTİVALLERE KATILACAK
Ayrıca Türkiye'deki projelerinden bahseden Jessica May; "Çok güzel bir sanat filmi çektik. 'İyi ki içerisinde yer aldım' dediğim bir proje. biz bu projeyle festivallere de katılmak istiyoruz. İnşallah Türkiye'ye ödül kazandıracak bir proje olur. Eğer ödül alırsak ben çok mutlu olurum" dedi.
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2016'DA TÜRKİYE'YE GELDİ
Öte yandan 2016'da ailesini görmek için Brezilya'ya giden Jessica May, aldığı oyunculuk teklifi üzerine apar topar Türkiye'ye dönerek SHOW TV'de yayınlanan 'Yeni Gelin' ile oyunculuk kariyerine adım atmıştı.
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2022'DE TÜRK VATANDAŞI OLDU
Jessica May, 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile dünyaevine girmiş, 2022'de de Türk vatandaşı olmuştu.
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