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        Haberler BBC Dünya Wikileaks'e bilgi sızdırmakla suçlanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Wikileaks'e bilgi sızdırmakla suçlanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) tarihinin en büyük sızıntısına neden olmakla suçlanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 02.02.2024 - 07:56 Güncelleme: 02.02.2024 - 07:56
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        Eski CIA çalışanına 40 yıl hapis cezası
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        CIA

        Getty Images

        ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) tarihinin en büyük sızıntısına neden olmakla suçlanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        2017'de "Vault 7" takma ismi verilen ve Wikileaks'e sızdırılan belgelerde, CIA'in geliştirdiği yazılımlarla akıllı telefonlara, bilgisayarlara ve televizyonlara sızmasını sağlayan araçlar ifşa edilmişti. ABD istihbaratının bu araçları kullanarak telefonları dinleme cihazı haline getirebildiği ileri sürülmüştü.

        ABD mahkemesi Schulte'yi çocuk istismarı içeren görüntüler bulundurmaktan da suçlu buldu.

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        35 yaşındaki Schulte, 2017'de Wikileaks'e 8 bin 761 gizli belgeyi aktarmakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı'na göre bu, CIA tarihindeki en büyük sızıntı.

        Schulte suçlamaları reddediyor. Ancak 2020, 2022 ve 2023'teki üç farklı duruşmada farklı suçlamalardan mahkum edildi ve 2018'den bu yana cezaevinde bulunuyor.

        Son olarak casusluk, bilgisayar korsanlığı, mahkemeye itaatsizlik, FBI'ya yanlış beyanda bulunmak ve çocuk istismarı görselleri bulundurmaktan mahkum edildi.

        Federal Savcı Damian Williams, "Joshua Schulte Amerikan tarihinin en kötü casusluk suçlarından birini işleyerek ülkesine ihanet etti" yorumunu yaptı.

        Mahkemede paylaşılan delillere göre Schulte, "terörist örgütler ve yabancı hükümetlerle ilgili casusluk yapan" bir istihbarat biriminde yazılım mühendisi olarak çalışıyordu.

        İddianameye göre 2016'da gizli bilgileri Wikileaks'e sızdırdı ve FBI soruşturmasında, sızıntıdaki rolüyle ilgili yalan söyledi.

        İddianamede ayrıca, Schulte'nin tüm bunları "iş yerindeki anlaşmazlıklarla ilgili öfkesi sonucu" yaptığı da iddia edildi.

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        İddiaya göre Schulte iş yerinde kendisine verilen işlerin tarihlerini hep geciktirdiği için dikkatleri üzerine çekmişti ve müdürlerini bu yolla cezalandırmak istedi.

        Savcı Michael Lockard, "Bu intikamıyla, ülkenin ulusal güvenliğine korkunç bir zarar verdi" dedi.

        İddianame, sızıntı nedeniyle ABD istihbaratının yabancı istihbaratlarla ilgili bilgi toplama yetisinin zarar gördüğünü, CIA personelinin tehlikeye atıldığını ve ABD'ye yüz milyonlarca dolar zarara neden olduğunu ileri sürüyor.

        Savcılar, Schulte'nin tutuklandıktan sonra bile bilgi sızdırmaya devam etmeye çalıştığını, cezaevinde bir telefon elde edip CIA ve bilgi toplama yöntemleri hakkında bilgileri paylaşmaya çalıştığını dile getirdi.

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        #CIA
        #Wikileaks
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