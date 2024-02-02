Hindistan, Çin'in casus olarak kullandığı şüphesiyle alıkoyduğu güvercini 8 ay sonra serbest bıraktı

Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği için alıkoyduğu güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı.

Press Trust of India'nın haberine göre, Mayıs 2023'te bulunan ve Çin'in casus olarak kullandığından şüphelenilen güvercinin Hindistan'a Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi.