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        Haberler Dünya Hindistan, Çin'in casus olarak kullandığı şüphesiyle alıkoyduğu güvercini 8 ay sonra serbest bıraktı

        Hindistan, Çin'in casus olarak kullandığı şüphesiyle alıkoyduğu güvercini 8 ay sonra serbest bıraktı

        Hindistan'da Mayıs 2023'te Çin'in casus olarak kullandığı şüphesiyle bir güvercin alıkoyulmuştu. 8 ay gözetim altında kalan güvercin doğaya salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 07:41 Güncelleme: 02.02.2024 - 07:41
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        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
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        Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği için alıkoyduğu güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı.

        Press Trust of India'nın haberine göre, Mayıs 2023'te bulunan ve Çin'in casus olarak kullandığından şüphelenilen güvercinin Hindistan'a Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi.

        Bacaklarında "Çinceye benzer yazılar" taşıdığı için polisin dikkatini çeken güvercin, Mumbai'deki Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

        8 aydır gözetim altında olan güvercin, Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneğine yollandı ve dernekteki veterinerler tarafından doğaya salındı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #hindistan
        #çin
        #casus güvercin
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