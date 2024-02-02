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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da başhekim yardımcısı, silahlı saldırıda yaralandı: Olay anı kameraya yansıdı

        Bursa'da başhekim yardımcısı, silahlı saldırıda yaralandı: Olay anı kameraya yansıdı

        Bursa'da Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğerine ev hapsi verildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 02:49 Güncelleme: 02.02.2024 - 02:49
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        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
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        Bursa'da Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya, yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yakalanan şüphelilerden Ali Aydın tutuklanırken, K.B'ye ise ev hapsi verildi. DHA'nın haberine göre; saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Olay önceki gün saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya, yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Çatalkaya yere düşerken, şüpheli olay yerinde bekleyen otomobil ile kaçtı.

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        Saldırıyı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamuran Çatalkaya'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

        Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın Ali Aydın olduğunu, olayın ardından K.B'nin otomobiline binerek uzaklaştığını saptadı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Ali Aydın'ın ifadesinde, Kamuran Çatalkaya ile aralarında husumet bulunduğunu olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

        ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİNE EV HAPSİ VERİLDİ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ali Aydın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, K.B. hakkında ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol kararı verildi.

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        SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dr. Kamuran Çatalkaya, yolda yürürken bir kişinin arkasından gelerek ateş etmeye başladığı, Çatalkaya'nın bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle yere düştüğü, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.

        CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "31.01.2024 günü ilimiz Nilüfer ilçesinde şüpheliler A.A. ve K.B'nin müşteki K.Ç'yi ateşli silahla yaraladığı olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında;

        Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler A.A. ve K.B. gözaltına alınmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüpheli A.A. 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', şüpheli K.B. ise 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçuna Yardım Etme' suçlarından Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine tutuklama talebi ile sevk edilmiş, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli A.A. hakkında tutuklama, K.B. hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir."

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