Cedric Bakambu, Real Betis'e transfer oluyor: Galatasaray'da bir ayrılık daha!
Sacha Boey'u rekor bonservis bedeliyle Bayern Münhi'e satan Galatasaray'da Cedric Bakambu da sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıyor!
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Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu da takıma veda etmeye hazırlanıyor.
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İspanyol ekibi Real Betis, Bakambu'nun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı.
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Real Betis'in, deneyimli futbolcu için 4-5 milyon euro bandında bonservis ödemesi bekleniyor.
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Bakambu'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu.
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Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
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Tecrübeli golcü İspanya'da daha önce Villarreal formasını terletmişti.