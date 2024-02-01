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        Haberler Ekonomi Emlak Türkiye'de en çok aidat ödeyen il ve ilçeler belli oldu! İstanbul, İzmir, Ankara konut aidat fiyatları - Emlak Haberleri

        En çok aidat ödeyen il ve ilçeler

        Türkiye'nin aidat şampiyonları açıklandı. En çok aidat ödeyen il ve ilçeler ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:38
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        • 1

          Küresel enflasyon ve yükselen maliyetler konut sektöründe yalnızca konut fiyatlarını ve kiraları değil, aidatları da etkiledi. Yönetim yazılımı Apsiyon tarafından yayımlanan veriler; ısıtma, soğutma ve demirbaş gibi kalemlerin dahil edildiği durumda apartman ve site aidatlarının 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 97 oranında arttığını gösterdi.

        • 2

          22 binden fazla apartman ve site, 1.5 milyonun üzerinde konut ve 3.5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan uygulamaya göre; daire başı aidat ortalaması en yüksek iller şöyle sıralandı:

        • 3

          Muğla - 2.607 TL

        • 4

          İstanbul - 2.483 TL

        • 5

          Ankara - 1.743 TL

        • 6

          İzmir - 1.512 TL

        • 7

          Gaziantep - 1.456 TL

        • 8

          Daire başına en düşük aidat ortalamasına sahip iller ise şunlar:

          Kırklareli - 228 TL

        • 9

          Düzce - 309 TL

        • 10

          Aksaray - 316 TL

        • 11

          Uşak - 354 TL

        • 12

          Kayseri - 375 TL

        • 13

          BEŞİKTAŞ'TA AİDAT ORTALAMASI 5 BİN TL'Yİ AŞTI

          Raporda, İstanbul'daki ilçelere ilişkin verilere de yer verildi. İstanbul'da daire başına aidat ortalaması en yüksek ilçe 5.635 TL ile Beşiktaş olurken, ilk beş ilçeyi Beşiktaş'la birlikte Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu ve Bahçelievler oluşturdu.

        • 14

          Tuzla, Kadıköy, Arnavutköy, Zeytinburnu ve Ataşehir aidat borcunu en düzenli ödeyen 5 ilçe olarak sıralandı.

        • 15

          Ziyaretçi kayıtlarına göre kullanıcıların evlerinde 15 milyondan fazla misafir ağırladığı gözlemlenirken, İstanbul'da en fazla taşınma Esenyurt, Maltepe, Küçükçekmece, Pendik ve Kadıköy'de görüldü. Taşınma oranının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa oldu.

        • 16

          Raporda, İzmir'de ve Ankara'daki ilçelere ilişkin verilere de yer verildi. İzmir'de daire başına aidat ortalaması en yüksek ilçe 3.761 TL ile Çeşme olurken, Çeşme'yi Narlıdere, Bayraklı, Kemalpaşa ve Urla takip etti.

        • 17

          Ankara'da ise rekor 2.730 TL ile Çankaya'nın oldu. Çankaya'yı; Gölbaşı, Akyurt, Yenimahalle ve Kahramankazan izledi.

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