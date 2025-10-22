Habertürk
        İzmir'de patlama: Ev yıkıldı, yaralılar var | SON DAKİKA HABERİ

        İzmir'de patlama: Ev yıkıldı, yaralı var!

        İzmir'in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'nde, öğle saatlerinde meydana gelen patlamada bir ev yıkıldı. Patlamada yaralanan bir kişi ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 13:31 Güncelleme: 22.10.2025 - 13:56
        İzmir'de patlama: Ev yıkıldı, yaralı var!
        İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan ve alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.

