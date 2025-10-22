İzmir'de patlama: Ev yıkıldı, yaralı var!
İzmir'in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'nde, öğle saatlerinde meydana gelen patlamada bir ev yıkıldı. Patlamada yaralanan bir kişi ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.
AA'da yer alan ve alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.