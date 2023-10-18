Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA: İzmir'de deprem meydana geldi! 18 Ekim 2023 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu?

        İzmir'de deprem! 18 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre, saat 15.55'te İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'de meydana gelen depremin bu ardından gözler son depremler listesine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, deprem, İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana geldi ve 7 km derinlikte oldu. İşte 18 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 19:05 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 18 Ekim Çarşamba günü Malatya'da 3'ün üzerinde deprem olurken, Adana ve Hatay'da ise 3'ün altında depremler meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.55'te İzmir Bayındır'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 18 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre saat 15.55’te İzmir Bayındır’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti.

          MALATYA'DA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          Kandilli Rasathanesi tarafından edinilen bilgiye göre, saat 01.14'te Malatya Doğanşehir'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          ADANA VE HATAY'DA DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 03.13'te Adana Saimbeyli'de 2.8 ve saat 04.22'de Hatay Erzin'de 2.7 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Perakende güvenli liman mı?
        Perakende güvenli liman mı?
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Mahalleyi istila ettiler!
        Mahalleyi istila ettiler!
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Habertürk Anasayfa