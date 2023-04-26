Akşener: Kayseri'de PKK'lı, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm

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İYİ Parti lideri Meral Akşener Kayseri'de vatandaşlara seslendi. Akşener'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

"İYİ Parti sıradan bir parti değildir. Kuruluşundan bugüne her türlü yanlışa, kötülüğe maruz kalıp bir kişi bile İYİ Parti'ye yapılan kötülükler karşısında korkup kaçmamıştır. Bizim partimiz o yüzden cesurlar hareketidir.

"RECEP BEY BİZİ GÖMMEKTEN BAHSEDİYOR"

İYİ Parti Türkiye'nin sigortasıdır. Hatırlayınız 2018'den sonra Meclis'te temsil eden bir parti olmasaydık, Meclis çoğunluğu AK Parti elinde olurdu. Tek adam sistemiyle, Sayın Yavaş'ın hitap edebileceği bir yer olmazdı. Milletimiz için siz dik durdunuz.

2002'den beri Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Hayırlı yaptığı her şey için teşekkür ederiz. Ama güç insanı bozuyor, ama mutlak güç iki kere bozuyor. Seçime gidiyor, bayram gibi olması lazım. Her siyasi parti seçmenine konuşmalı, o konuşmaların tamamı projelerin, hizmet üzerinden olmalı. Recep Bey çıkıyor bizi gömmekten bahsediyor. Sen kimi gömüyorsun? Sen kendine gel. Bu nasıl bir dildir?

"KAYSERİ'DE PKK'LI, DİYARBAKIR'DA FAİLİ MEÇHULCÜYÜM"

31 Mart'a giderken bizi PKK'lılıkla suçladılar bir taraftan bebek katili Abdullah Öcalan'ın kardeşini televizyonda konuşturdular. 55 bin insan işsiz Kayseri'de. Onun için bizleri haksız yere hakarete maruz bırakıyorlar. Çünkü sen işsizsin, sen tayin olamamışsın.

3 yıl boyunca ben esnaf esnaf gezdim, Kayseri'ye 3 kere geldim. Seçmen velinimettir, çözüm üretirsin, onu sunarsın, seçmen seni tartar, oy verir topuk selamı verirsin; oy vermez gönlünü kazanmak istersin. Türkiye'de bu yapılmıyor. Milletin derdini çözmek yerine 'Meral Akşener PKK'lı' diyorlar, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm, karar verin artık.

Kereste gibi adamlarsınız, görmezden geldiniz. Gencecik bir akademisyen katledildi, katilini görmezden geldiniz. Şimdi söylüyorum; 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak, 14 Mayıs'tan itibaren namus sözü olsun Sinan Ateş'in katillerinden hesap sorulacak.

55 bin kayıtlı işsiz var. Tarım göçtü. Herkes merkeze geliyor, işsizlik arttı. İstihdamı artırmak gerekiyor, liyakati öne çekmek gerekiyor, köy okullarını hemen açacağız. Bir öğretmen, veteriner, ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Gençler içerisinde tarım yapmak isteyen gencimiz varsa 5 yıl boyunca tüm vergilerini biz üstleneceğiz. 1 ay içerisinde 100 bin öğretmeni tayin edeceğiz.

ANKAPARK'A 16 MİLYAR LİRA

Mansur Bey Ankara'da hem esnafa hem tarımda çalışanlara 4,5 milyar lira para kazandırdı. Çalmayınca, harama el uzatmayınca oluyormuş. Jeliboncu arkadaş bir park yaptı, dinozor sevdası nedir? Harcanan para 16 milyar lira. 16 milyar liraya KYK'lı gençlerin borçları silinirdi, kaç fabrika kurulurdu, tarımla uğraşanların mazotu, gübresi bir dönem için bedava verilebilirdi. 5'li çetenin affedilen vergilerini düşünün Türkiye kalkınırdı. Türkiye büyük bir ülke.

Suriyeli göçmenler 2 yıl içerisinde gönderilecekler. Seçmen velinimet olmalıdır. Oculuk buculuk yapanları Osmanlı tokadıyla attaya gönderin.

Sayın Kılıçdaroğlu yanımda duruyor, diyormuş ki 'Meral Hanım, Abdullah Öcalan'ı çıkarsak' diyormuş. 29 yıldır beni tanıyorsunuz böyle bir şey olabilir mi? Ey Recep Bey, sol elinde PKK sağ elinde Hizbullah var. Sen bana mı diyorsun?

Kayserimizi kalkındıracağız, gençlerimiz için bu ülkeyi yeniden umutlu hale getireceğiz."