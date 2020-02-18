HABERTURK.COM / AA

Geçtiğimiz hafta Tuba Vural Çokal'ın ardından yerel yönetimlerde yaşanan istifalarla birlikte son olarak İsmail Ok'un istifa kararı gündemi hareketlendirdi.

AKŞENER'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki milletvekili istifalarıyla ilgili, "Bunu saygı ile karşılamak zorundayız. Ama koskocaman bir camiayı, yöneticileri, seçmeni, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğu zaman o insanın canını yakar" dedi.

Grup toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, partisinde yaşanan milletvekili istifalarının ardından yeni istifaların gelebileceğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Benim böyle bir bilgim yok. Bilgiyi veren gazete ve TV kanalları, bazı şeyleri biliyor demek ki. Bize söylerlerse biz de biliriz. Benim prensip olarak istifa eden ister milletvekili olsun ister sade bir üyemiz olsun, bu istifa sebebiyle canım yanar, çok üzülürüm; ama bugüne kadar istifa etmiş hiçbir arkadaşımızın aleyhinde tek bir cümle kelimem olmadı. Çünkü istifa tek taraflı bir irade beyanıdır."

"İFTİRA KÖTÜ BİR ŞEYDİR"

Akşener, insanların bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebileceğini, bunu saygı ile karşılamak zorunda olduklarını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Ben de hep öyle karşıladım. Ama bu kararlarına, koskocaman bir camiayı, yöneticileri, seçmeni, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğu zaman da o insanın canını yakar. İftira kötü bir şeydir. 1997'yi yaşamış bir insanım. DYP'de de bir parmak düğmeye basmıştı, öyle şeyler yaşanmıştı. Türkiye'de o gün o düğmeye basan parmakların bugün ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Sizin söylediğinize göre demek ki, gazeteler bazı TV kanalları bu işlerle ilgili bilgi sahibi. Bilgi sahibi olmanın da bir manası ve anlamı vardır. Bunların normal karşılanması tarafımızdan mümkün değil. İstifalardan bahsetmiyorum. İstifaların gerekçesinden söz ediyorum. Bunların tamamına seçmen karar verecektir. Hep beraber göreceğiz. 1997'de yaşananların Türkiye'ye bugün maliyetini umarım o düğmeye basan parmaklar bugün görüp hayıflanıyordur."

BAHÇELİ'DEN İSTİFA YORUMU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise İYİ Parti'deki istifalara ilişkin yorumu dikkat çekti. Bahçeli, “Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İYİ Parti’den milletvekili istifalarına yönelik olarak Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türk milletini kucaklamakta, kapısı her zaman açıktır. Her defasında söylüyoruz, milletimizle kucaklaşmak istiyoruz. Türkiye’nin siyasi istikrara, birlik, beraberliği ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar” değerlendirmesini yaptı.