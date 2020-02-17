HABERTURK.COM / AA

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ok yaptığı açıklamada, "Artık Parti Yönetimi ile şahsım İçin son derece hassas ve önemli olan parti politikalarında tamamen ters düştüğümüz görüldü. Bu durumun devam ettirilmesi hem kurucusu olduğum partime hem de şahsıma zarar vermeye başlamıştır. Geriye tek bir çıkış yolu kalmıştır. Üzücü olsa da artık ayrılık daha hayırlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti'deki bütün görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla kamuoyuna ilan ediyorum" diyen İsmail Ok, "Bu dönem son milletvekilliğimdir. Bundan sonra asla milletvekili adayı olmayacağımı da ifade etmek istiyorum" dedi.

TUBA VURAL ÇOKAL DA İSTİFA ETMİŞTİ

Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da geçtiğimiz hafta İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştır.

Çokal yaptığı açıklamada, "Yol arkadaşlarım ve şahsım da uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın ardından, İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut ile Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Toprakçı da istifa etmişti.

AKŞENER'DEN ÇOKAL'IN İSTİFASINA İLK YORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden peş peşe gelen istifalar hakkında, "Tuğba Hanım'ın neden istifa ettiği hakkındaki benim bilgim, teşkilat üzerinde bir ters düşme neticesinde olduğu. İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle, istifa edeceğine dair konuşma yapmadı" yorumunda bulunmuştu.