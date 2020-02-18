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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Bursa ziyareti sonrası izlenimlerini aktaran Akşener, ekonomiye ilişkin eleştirilerini sıraladı.

Akşener, devletin yaptığı harcamaların halk için harcanabileceğini vurgulayarak, "Devlet aklı, devlet yönettiğinin farkında olduğunda bulunur. Her adımları ciddiyetsiz, her işleri millet menfaatlerinden uzak. Sizler ve aileniz ay sonunu getirmek için çalışırken, bu yıl Cumhurbaşkanlığı saraylarının inşaat-bakım-onarımı için 610 milyon lira daha harcanacak. Hani, 50 milyon dolar bulamadıkları tank-palet fabrikası için gereken paranın 2 katı. 265 bin 217 asgari ücrete eşit. Geçtiğimiz yıl sarayın bahçesi için 2 milyar 845 milyon lira harcandı. Bu parayla 28 bin ailemizi ev sahibi yapardık. Adalet bunun neresinde, vicdan bunun neresinde?" diye konuştu.

Bursa ziyareti sonrası çiftçilerin sıkıntısını aktaran Akşener, doğalgaz faturalarına da değindi. İYİ Parti lideri Akşener, "Maliyetler bu kadar yükselirken çalışanına nasıl maaş ödeyecek, bu işletmeler nasıl ayakta kalacak?" diye sordu. İşsiz gençlerin durumunu anlatan Akşener, "Gençler mutsuz. Ülkenin gerçek beka meselesi bu" ifadelerini kullandı.

FUTBOLDAKİ TARTIŞMALAR

Futboldaki tartışmalara da değinen Meral Akşener, "Fenerbahçe tribünlerinde yükselen sesleri duyuyorsunuz. Siyasetçilerin bu tartışmalara dahil olmaması gerektiğini düşünüyorum. Trabzon da bizim Fenerbahçe de bizim. Bırakın insanlar gönül verdiği takıma destek olsun" dedi.

EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ

Ekonomiye yönelik eleştirilerini sıralayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden beri hızla fakirleşiyoruz" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankasının yedek akçesini Hazine'ye aktardılar. Merkez Bankası'nın itibarını yerle bir ettiler. Katar'dan ödünç para aldılar. Uzun dönemli itibarımızı tehlikeye attılar. Milletin kendisine ait olduğu şirketleri Varlık Fonu'na geçirdiler. Sonuç ne oldu, maliyeyi çift başlı hale getirdiler. Swap kısıtlamaları getirdiler, birkaç ufak fayda için; uzun sürede TL'ye güveni kaybettiler. Kamu bankalarına sadece geçen hafta 5 milyar dolara yakın döviz sattırdılar. Sonuç ne oldu, yabancı bakanları hepsi çıkış planları yapmaya başladılar. Yapılan, bugün ayakta kalabilmek için geleceğimizi tehlikeye atmak.

Ekonominin en önemli ayaklarından biri olan faizlerle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Durum endişe verici. Faiz oranları çok yüksek. Yüzde 12,5 faiz kabul edilebilir değil. Yeni yatırımlar olması için yeni iş alanları için faizlerin düşmesi gerek. Bu noktada Sayın Erdoğan ile aynı fikirdeyim. Ancak bu ekonomi vizyonuyla faizler inmez. Türkiye'nin geldiği noktada krizin sebebi yerinde duruyor."

Ekonomideki sıkıntıları aşmak için yollar öneren Akşener, "Yargıdan, medyadan, Merkez Bankası'ndan elini çekeceksin. İşin başına yetkin isimleri getireceksin. Parlamenter sisteme geçeceksin" dedi.