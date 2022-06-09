Yol kavgasından yaylım ateşine!

İstanbul'da, 19 Mayıs Perşembe günü saat 21.20 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde, iddiaya göre, Furkan D., Süzer Bulvarı üzerinde otomobiliyle giderken, bir markete ait hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme yüzünden tartışmaya girdi.
SÜRÜCÜYÜ OTOPARKTA DARP ETTİ İDDİASI
DHA'da yer alan habere göre tartışma sonrası hafif ticari aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü yoluna devam ederek çalıştığı marketin deposuna gitti. Furkan D., tartışma yaşadığı sürücüyü gittiği iş yerine kadar takip etti. İddiaya göre otoparkta araçtan inen Furkan D. ve arkadaşları, sürücüyü darp ederek olay yerinden uzaklaştı.
POMPALI TÜFEKLE KURŞUN YAĞDIRDI
Otomobil sürücüsü Furkan D., 10 dakika sonra tekrar marketin deposunun otoparkına gelerek, pompalı tüfekle market çalışanlarına doğru 9 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yara almazken, şüpheliler geldikleri otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALADI
Polis, çalışanlardan saldırı hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri, kaçan otomobilin plakasını mobese görüntülerinden tespit ederken, olaya karıştıkları belirlenen Akif Ç., Yunus Emre Ö. ve Tunay K. isimli şüphelileri gözaltına aldı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI, BİR KİŞİ ARANIYOR
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yunus Emre Ö.'nün tutuklandığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayda pompalı tüfeği kullanan ve daha sonra kaçan Furkan D.'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Furkan D.'ın kullandığı otomobil ile market deposunun otoparkına gelerek ateş açması güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Furkan D.'ın kullandığı otomobil ile otoparka geldiği, otomobilden inerek pompalı tüfekle çalışanların bulunduğu alana doğru ateş açtığı görülüyor. Ayrıca market çalışanlarının sağa sola kaçma anları görüntülere yansıyor.
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