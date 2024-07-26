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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İsveçli çete lideri yakalandı!

        İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı!

        Kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:55
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        İsveçli çete lideri yakalandı!
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        İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararları bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre operasyonda aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G.'nin de bulunduğu 81 kişi yakalandı.

        Alexander G.'nin, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

        İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde haklarında uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalama kararı bulunan kişilerin adreslerinin tespit edilerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalar kapsamında 1 Temmuz-22 Temmuz tarihleri arasından adresleri belirlenen kişilere operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G.'nin de bulunduğu 81 kişi yakalandı. Alexander G.'nin, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan diğer şüphelilerden ise M.A. 24 yıl 7 ay 26 gün, S.B. 20 yıl 9 ay 10 gün, S.D. 14 yıl 8 ay 10 gün, M.K. 14 yıl 7 ay 15 gün, F.Ö. 13 yıl 5 ay 2 gün, O.K. 13 yıl 2 ay 22 gün, R.B. 12 yıl 6 ay, S.E.'nin12 yıl 6 ay hapis cezaları bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerden 54'ünün ise 10 yıl altı cezası bulunduğu öğrenilirken 18 kişi ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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