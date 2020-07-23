Türkiye, salı günü Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz-2 Ağustos arasında Akdeniz’de sismik araştırma yapacağı koordinatları duyurdu. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi’ne bağlı Antalya NAVTEX İstasyonu da koordinatları bildirdi. Buna göre Oruç Reis, Rodos ve Meis adalarının güneyinde sismik yapacak. Gemilerin, 6 deniz mili açıktan geçmesi uyarısında bulunuldu.
TPAO RUHSAT SAHASI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’dan gelen itirazlar üzerine Oruç Reis’in araştırma yapacağı bölgenin, daha önce Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde ve 2012’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) verilen ruhsat sahaları içinde yer aldığını açıkladı.
İŞTE AYRINTILAR
Peki, bölgede sismik ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? Ne tür çalışmalar yapılacak?
HABERTÜRK, bölgede yapılacak sismik çalışmalarla ilgili ayrıntılara ulaştı. İşte, Türkiye’nin Akdeniz’de yeni petrol rotası:
- Bölgede, ilk etapta 10 günlük sürede 2-3 boyutlu sismik çalışma yapılacak. Sismik çalışmanın, en kısa sürede başlatılması planlanıyor.
- Teknik olarak gerekli ve ön görülen sonuçlara ulaşılamazsa çalışmaların süresi uzatılacak. İlk etapta yapılacak sismik çalışmanın, 2 hafta kadar sürebileceği ifade ediliyor.
- Ardından, bölgede yakın lokasyonlarda da benzer sismik çalışmaların yapılması yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor. İlk çalışma, sonraki çalışmaların da yönünü büyük ölçüde belirleyecek.
- Ankara, bölgede uzun soluklu bir çalışma yapılabileceği sinyali veriyor.
- Türkiye, kendi olanaklarıyla bu çalışmayı yürütecek. Gemi personelinin hemen hemen tamamı Türk. Birkaç yabancı uzmanın da görev alabileceği ifade ediliyor.
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