Evinde elinde havai fişek patlayan ve gözündeki yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui'nin doktoru, Norveçli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Doktor Vedat Kaya'nın açıklamaları şöyle:

"Omar Elabdellaoui'nin bir gözünde daha fazla olmak üzere bir yaralanma söz konusu. Gerekli tetkikleri yaptık. Ben ve plastik cerrahi arkadaşım, göz ekibiyle birlikte müdahalemizi yaptık. Şu an odasında ve şu anki durumu düne göre oldukça iyi. Medikal tedavi uygulanıyor. İlk etapta söyleyeceklerim bunlar. Tekrar bir müdahale muhtemelen gerekecektir"

"Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız. Mutlaka oluşan termal kimyasal bir travma. Görmede ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu, önemli olan finali. Sabah tekrar baktık, bütün tetkiklerini yaptık, düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Göreceli olarak bir gözü, diğer gözüne göre daha hasarlı. Şu anda futbola dönüşüyle ilgili bir şey söylemek zor ama önümüzdeki süreçteki tedavilerle durumunun daha da iyiye gideceğini umuyoruz"

"Türkiye'de ekipman olarak en iyi ekipmana sahip hastanedeyiz. Bu tür olaylara daha önce de müdahale ettik. Kök hücre laboratuvarımız var. Bu tür yaralanmalarda ilerleyen süreçlerde müdahaleler gerekebilir. Dünya ortalamasının üzerinde bir tedavi olacak. Bunu yapacağız. Görme yetisi var ama ileriki dönem gidişat nasıl olur, bir şey söylemek bağlayıcı olur. Basit bir parça, ufak bir leke yüzünden görme değişir. Ertesi gün lekeyi temizlersiniz, görme artabilir. Ben genel bir çerçeve çizmek istedim. Burada termal kimyasal bir yanık var. Ona bağlı bir tedavi uygulayacağız."

"1 GÜNDE FARK YARATTIK"

"Temizlik işlemi yaptık. Yüzeydeki materyalleri temizledik. Tıbben gereken işlemleri yaptık. Bu bile 1 gün içerisinde büyük bir fark yarattık. Yüzeyin restorasyonu işlemlerini adım adım planlıyoruz. Yarın yapılacak kontrolün ardından bir müdahale daha olabilir. Bunu düşünüyoruz ama daha gününü kararlaştırmadık"

NELER OLMUŞTU?

Norveçli futbolcu, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui'nin ameliyata alındığına dair haberler yalanlanırken Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler ile takım kaptanı Arda Turan'ın hastanede Norveçli futbolcunun yanında olduğu kaydedilmişti.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: ŞANSSIZ BİR OLAY YAŞADIK

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Elabdellaoui'nin durumuna dair açıklamalar yapmıştı. Norveçli sağ bekin bilincinin açık olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, "Omar evindeyken elinde havai fişek patladı. Net bir şey meydana çıkması için gözlerinin içi yıkanacak. Bütün doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyor. Gözleri yıkandıktan sonra netice ortaya çıkacak. Kendisi konuşuyor. Doktorlara cevap verebiliyor. Şanssız bir kaza geçirdik. 2020 bütün dünyaya şanssız bir yıl olarak geldiyse, Galatasaray olarak da son dakikada şanssız bir olay yaşadık. Allah beterinden korusun." ifadelerini kullanmıştı. Albayrak, 29 yaşındaki oyuncunun bilincinin açık olduğunu yineleyerek, "Kendisiyle konuştum. Bana 'Çok teşekkür ediyorum.' dedi. Evine de ailesine yardımcı olmak için kulüpten arkadaşlar gitti. Kulüp olarak elimizden geleni yapacağız. O bizim canımız, ciğerimiz. Bu akşam içimiz yandı." şeklinde görüş belirtmişti.

"FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİ AYIPTIR, GÜNAHTIR"

Albayrak, Norveçli futbolcunun ambulanstaki fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili, "Sitenin ambulans görevlisi fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 çocuğu var, Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı var. Arkadaşımızın ülkesinde binlerce seven insan, ailesi ve dostları var. Hangi vicdan böyle bir fotoğrafı servis edebilir? Ayıp, günah değil mi? Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunun peşini bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.