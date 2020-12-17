Sektör temsilcileri, doğal gazın fiyatını belirleyen ana unsurun petrol ve türevleri olduğunu belirterek, “Petroldeki fiyat hareketleri, belli bir zaman farkıyla doğal gaza yansıyor. Salgınla birlikte petrol fiyatları düştü. BOTAŞ’ın, buna bağlı olarak 2020 yılında gaz ithalat maliyetleri geriledi. Şimdi, petrol fiyatları artıyor. Bu da yeni yılın ikinci çeyreğinde gaz fiyatının yükselmesi anlamına geliyor” dedi.
RUSYA İLE PAZARLIK
Kaynaklar, Türkiye’nin Rusya ile doğal gaz fiyatlarıyla ilgili görüşmelerinin de sürdüğünü belirterek, “Türkiye, gaz fiyatının petrol ve türevlerine göre belirlendiği formülde etkili değişiklik talep ediyor. Fiyatın, piyasa dinamiklerini yansıtacak biçimde yenilenmesini masaya getiriyor. Spot piyasada oluşan LNG fiyatlarının da formüle belli bir oranda dahil edilmesini istediği konusunda duyumlarımız var. Hibrit bir formül söz konusu olacak” dedi.
Kaynaklar, böyle bir değişikliğin Rus gazının fiyatının düşmesine yardımcı olacağına işaret ederek, “BOTAŞ’ın, Rusya ile bugün olduğu gibi uzun dönemli doğal gaz alım satım sözleşmesi yapmak yerine daha esnek ithalat sözleşmesi imzalamak istediği biliniyor. Ayrıca ‘al ya da öde’ koşullarının da Türkiye’nin lehine olacak biçimde oransal olarak düşürülmesi talebi konuşuluyor. Bu kapsamda sözleşmelerde sağlanacak her türlü iyileştirme hem ekonomiye hem de milyonlarca aboneye olumlu katkı sunacaktır” görüşünü dile getirdi.
AVRUPA’YA DAHA UCUZ
Sektör kaynakları, Rusya’nın halen Türkiye’ye Avrupa’daki müşterilerine göre daha yüksek fiyattan gaz sattığını belirterek, “Türkiye’nin gaz fiyatında indirim talebi bu yönden nesnel olarak haklıdır, karşılaştırmalı olarak da kanıtlanabilirdir” dedi.
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