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        Haberler Gündem İstanbul Valiliği gösteri yasağını 4 gün daha uzattı

        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı

        İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör suçlamaları ile başlatılan soruşturmaların ardından getirilen gösteri yasağını 4 gün daha uzattı. Valilik açıklamasında ayrıca "Bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir" denildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.03.2025 - 20:39 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:11
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        İstanbul'da 4 gün daha gösteri yasağı
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        İstanbul Valiliği toplanma, gösteri, ve basın açıklaması yasağının 4 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Valiliğimizce alınan kararla 19-23 Mart tarihleri arasında (4 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak ilimizde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerekliliği tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu nedenle; konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart/afiş asılması 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 23.03.2025 günü saat 00:01'den 26.03.2025 günü saat 23:59'a kadar (4 gün) süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir. Öte yandan, ilimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir." ifadeleri yer aldı.

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