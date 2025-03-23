Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI! İBB soruşturmasında mahkeme kararını açıklıyor | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İmamoğlu 'yolsuzluktan' tutuklandı, terörden serbest

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. AA'da yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İmamoğlu'nun terör soruşturmasında serbest kaldığı belirtildi. İşte hakkında tutuklama kararı verilen ve serbest kalan isimler. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 23.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı kaydedildi. AA'da yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İmamoğlu'nun terör soruşturmasında serbest kaldığı belirtildi.

        Title

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen her iki soruşturma kapsamında mahkeme kararını açıklıyor.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da şunlar denildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince; Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına,

        Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir."

        İMAMOĞLU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

        Mahkeme, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay ve Ahmet Köksal hakkında tutuklama kararı verdi. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı kaydedildi.

        Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İş İnsanı Serdar Haydanlı, Servet Yıldırım, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek ve Ertan Yıldız için de tutuklama kararı çıktı.

        REKLAM

        SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

        Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkınadli ve Bayram Taşkın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali İlbak
        #ali nuhoğlu
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Habertürk Anasayfa