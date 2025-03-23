Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı kaydedildi. AA'da yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İmamoğlu'nun terör soruşturmasında serbest kaldığı belirtildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen her iki soruşturma kapsamında mahkeme kararını açıklıyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da şunlar denildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince; Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına,

Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir."

İMAMOĞLU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay ve Ahmet Köksal hakkında tutuklama kararı verdi. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı kaydedildi.

Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İş İnsanı Serdar Haydanlı, Servet Yıldırım, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek ve Ertan Yıldız için de tutuklama kararı çıktı.

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SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkınadli ve Bayram Taşkın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.