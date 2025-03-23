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        Haberler Gündem Güncel Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı! | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan'ın terör soruşturmasında tutuklanmasına karar verildi

        Giriş: 23.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 23.03.2025 - 14:36
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        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanırken, 'Kent uzlaşısı' soruşturmasından savcılığın tutuklama talebi reddedildi.

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

        Hakimlik, Şahan, Polat ve Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetti. İBB yönelik "terör" soruşturması kapsamında firari olan 3 şüpheliyi aramaya çalışmaları devam ediyor.

        TOPLAM 51 KİŞİ TUTUKLANDI

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 48 kişinin tutuklandığı ve 41 kişi için de adli kontrol kararı uygulandığı kaydedildi. Terör soruşturmasında da 3 tutuklama olduğu öğrenildi.

        İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan tutuklanan Polat hakimlik ifadesinde, "Hem akademisyen hem bürokratım. Siyasi bir geçmişim yok. Benim terör ya da terör örgütleriyle herhangi bir bağlantım yoktur. Bu kimlik ve kariyer üzerine böyle bir suçlamayla muhatap olma rencide edicidir. Suçlamaları destekleyecek herhangi bir siyasi çevrem yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da hakimlik ifadesinde, "Kesinlikle terörle herhangi bir irtibatım ya da bağlantım mümkün değildir. Benden teröre destek çıkmaz. Partimizin gündeminde kent uzlaşısı yoktur. Kent uzlaşısı hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilim. Para trafiğiyle ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

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        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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        #Resul Emrah Şahan
        #mahir polat
        #MEHMET ALİ ÇALIŞKAN
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