Bakan Yerlikaya duyurdu: İBB soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

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Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.

Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!

Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.



Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2025

Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir.

BİR POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE ASİT ATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum, milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin bu gece Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde üzerine asit atılan bir polis memurunun üniformasını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum, milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir."

Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı.



Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler.



Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa… pic.twitter.com/gs5j9953sg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2025

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.