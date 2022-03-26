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İstanbul'da yaşandı! Göçmen firarda!

Son dakika haberine göre İstanbul Arnavutköy'de etrafı çit ve konteynerlerle çevrili evin önüne yanaşan TIR'a onlarca göçmen bindirildi. Polisin geldiğini gören evdeki Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi

26.03.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da yaşandı! Göçmen firarda!
İstanbul'da yaşandı! Göçmen firarda!
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DHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

VATANDAŞ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

DHA'daki habere göre Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmenin TIR'a bildirildiğini gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

EVDEKİ GÖÇMENLER KAÇMAYA BAŞLADI

TIR'a binen yaklaşık 100 göçmen kayıplara karışırken, evde diğer göçmenler polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı.

70 GÖÇMEN YAKALANDI, TIR İLE KAÇANLAR ARANIYOR

Polis, kovalamaca sonucu 70'e yakın göçmeni yakaladı. Kaçanlar ile TIR'a bindirilen diğer göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Onlarca göçmenin polislerden kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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