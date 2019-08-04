İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in Güngören ilçesinde, bir adrese yaptıkları ortak operasyon ile Tunceli kırsalında faaliyet yürüten MLKP terör örgütü mensubu olan ve Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, "Eylül" kod adlı Songül Dilek ve "Rojda" kod adlı Güneş Akan yakalanarak, gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramada; 3 adet sahte kimlik, 2 adet sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk parası ele geçirildi.

Daha önceki operasyonlarda Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP’li teröristin, 2’si ölü olarak ele geçirilmiş, 1’i ikna yoluyla teslim olmuştu.

İki kadın teröristin yakalanmasıyla birlikte Tunceli kırsalında MLKP terör örgütü mensubu kalmadı.

Eylül kod adlı Songül Dilek

Rojda kod adlı Güneş Akan