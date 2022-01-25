İstanbul'da kar 1 metreye yaklaştı!

AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte bazı bölgelerde 85 santimetre kar ölçüldüğünü, ayrıca birçok yolun kapalı olduğunu bildirdi. İBB Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) çalışmaları takip eden İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, yağan karı "afet yağışı" olarak niteledi.

AA'nın haberine göre; bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını aktaran İmamoğlu, "Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi gibi noktalarda kırsala gittikçe 80-85 santim gibi kar yüksekliklerini ölçerek bize ulaştırdı. Güneydeki ilçelerimizde 50-60 santimetrelere iniyor. Kent merkezinde de 35-40-50 santimetrenin altında pek fazla yer ölçemiyoruz." dedi.

Valilik ve AFAD üzerinden de etkili bir koordinasyonla çalıştıklarını belirten İmamoğlu, AKOM’da da İBB ile birlikte ortak çalışan birçok kamu kurumu olduğunu ifade etti.

"HER DAKİKA YOĞUN BİR ÇABA İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Meteoroloji verilerine göre yağışın hafifleyeceğini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Sokak canlılarını unutmadık ama bir afet gibi yağan kar esnasında tabii ki bunlara çözüm bulma şansımız oldukça güç. Birçok yol var kapalı olan. Ekrandan takip ettiğimiz, yavaş işleyen, tamamen durmuş yollar var. Özellikle kuzeye doğru gittikçe D-100'den başlayan, TEM bağlantısı, 3. Köprü yolu, havalimanına doğru olan noktalarda yoğun bir kar yağışı var. Şu kurumun yetkisinde bu yol, bu köprü demeden konuşuyorum. Çok zor durumda olan vatandaşlarımızın yanında olmak için her dakika yoğun bir çaba içerisinde olacağız."

Yolda kalan vatandaşlara kumanya dağıtımı yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, ayrıca otogarda bulunan vatandaşları da konaklatmak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bu gece yoğun bir yağışla karşı karşıya olduklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yarın (bugün), Sayın Valimizin açıkladığı kararla idari tatil var. Bunu da bir avantaja dönüştürüp inşallah bütün sıkıntıları çözmüş ve güzel bir güne başlamış olacağız. Lütfen acil bir durum olmadıkça evinizden çıkmayın, aracınızı kullanmayın. Bu saatten sonra asla yoğunluğa katılmayın."