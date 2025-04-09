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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul'da huzurevinde yangın! 90 kişi etkilendi

        İstanbul'da huzurevinde yangın! 90 kişi etkilendi

        İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde bir huzurevinde yangın çıktı. Yangın söndürülürken, huzurevinde bulunan 90 kişi dumandan etkilendi. 24 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:48 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:22
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        Huzurevinde yangın! 90 kişi etkilendi
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        İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 90 kişi dumandan etkilenirken, 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinin özel bakım ünitesinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlılar, itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından tahliye edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Dumandan etkilenen bazı yaşlılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği yangından 90 kişinin etkilendiğini, 24 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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        Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

        "09.04.2025 günü saat 05:10 sıralarında Maltepe İlçesi Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde bulunan huzurevinde, kurum sakinlerinin kaldığı bir odada yangın çıkmıştır.

        Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş olup duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir.

        Yangın sırasında huzurevinde 90 kişi bulunmakta olup dumandan etkilenen 24 kişi 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yangın sırasında binadan tahliye edilen diğer huzurevi sakinleri ise kurumun çok amaçlı salonuna yerleştirilmiştir.

        Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesinin ardından belirlenecektir."

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