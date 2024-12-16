Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

        İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 09:04 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haftanın ilk günü trafik yoğun
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi.

        Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da yoğunluk oluşurken, Avcılar istikametinde trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.

        D-100 kara yolu Merter yan yolda yapılan yol bakım çalışması, Ankara istikametinde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

        TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri ile Seyrantepe ve Kağıthane arasında bazı bölgelerde araçlar trafik nedeniyle yavaş ilerliyor.

        Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu gözlendi.

        REKLAM

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Bostancı ile Avrasya Tüneli arasında yoğunluk oluştu. Ankara istikametinde ise Göztepe ile Pendik arasında bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda her iki istikamette Sancaktepe ve Ataşehir bölgelerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

        Kentte özellikle aktarmaların yapıldığı toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

        İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 76'ya kadar ulaştı.

        Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 69'a kadar çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Bakanlıklara personel alımı yapılacak
        Bakanlıklara personel alımı yapılacak
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        Habertürk Anasayfa