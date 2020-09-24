Son dakika haberine göre; Marmara Bölgesini etkileyen deprem meydana geldi. Depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Marmara Denizinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi. İşte 24 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

PROF. ÜŞÜMEZSOY: YILANIN SÜRTÜNMESİ GİBİ

Habertürk TV'de konuşan Prof. Şener Üşümezsoy İstanbul'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili, "1912'de yılında kırılan bir fay hattımız var Ereğli açıklarında. Bu Silivri hattına giden fay üzerinde, orada çatallaydı. Aşağı yukarı 3-4 kilometre karelik yüzeyin oynaması. Bu dağılmış olduğu için sürekli depremler yaratıyor. Kumburgaz çukurunu tetikleyecek diye bir veri yok. 1912'de kırılan fay enerjisini boşalttıktan sonra onun üzerinde bir kırık oluşturuyor. Yılanın sürtünmesi gibi, onlardan biri olmuştur. Bu sürekli enerjisini boşaltan, atma yapan Silivri-Tekirdağ fay hattında olan. Bizim için tehlikeli olan Kumburgaz fayı, onun üzerinde hareket yok. Kumburgaz fayı üzerinde olsaydı riskli görülebilirdi. Bu sürekli stresini boşaltan bir fay. Ana fay değil. Kumburgaz fayı üzerinde olsaydı kırılabilecek potansiyeli vardı. Dediğim gibi yılanın sürtünmesi gibi hareket ediyor. Fayın 1912'de kırılmış olması itibarıyla çok büyük risk yok. Asıl korkacağımız Büyükçekmece ile Silivri arasındaki Kumburgaz çukur. Orada hareketlilik yok. Büyük depremler olacak söylemi İstanbul için geçerli değil. Ama o bölgede yapı stoğu heyelanlar üzerinde olduğu için risk taşıyabilir. Şu anda o fayda eli kulağında bir hareket görmüyoruz. Söyledikleri gibi 7'nin üzerinde bir deprem sözkonusu değil." açıklamalarında bulundu.

AFAD SON DEPREMLER

AFAD son depremler listesini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 24 EYLÜL 2020

2020.09.24 16:38:31 40.8115 28.1335 12.3 -.- 4.3 4.2 MARMARA DENIZI REVIZE01 (2020.09.24 16:38:31)

2020.09.24 15:45:37 38.8300 37.9278 3.0 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.24 15:34:32 39.1058 27.5403 4.7 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.24 15:11:20 38.1063 34.0050 5.0 -.- 3.3 3.4 KARACAOREN-(AKSARAY) REVIZE01 (2020.09.24 15:11:20)

2020.09.24 14:39:56 35.2690 25.9107 2.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.24 14:07:43 39.1487 27.5198 0.0 -.- 1.6 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.24 13:53:39 39.0207 28.0498 3.3 -.- 1.4 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.09.24 13:49:08 39.1133 27.6267 0.0 -.- 1.3 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.24 13:17:53 37.0138 28.7220 13.2 -.- 1.2 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.09.24 13:08:07 38.3197 34.1828 6.2 -.- 1.6 -.- CELTEK-(AKSARAY) İlksel

2020.09.24 13:07:41 39.7283 30.7173 0.0 -.- 1.8 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

2020.09.24 12:58:38 35.9830 29.1112 18.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.24 12:53:55 36.4462 28.7072 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.24 12:27:25 37.2875 31.9627 0.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2020.09.24 12:26:56 39.3415 33.4365 0.0 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel

2020.09.24 12:17:44 37.1678 28.2083 0.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel

2020.09.24 12:13:56 37.3398 27.8787 0.0 -.- 1.3 -.- KAYABASI-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.24 12:12:44 39.4003 38.5140 2.3 -.- 1.8 -.- COPLER-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2020.09.24 12:11:40 37.4350 27.8065 0.0 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.24 12:01:01 37.2133 28.2220 0.0 -.- 1.8 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel