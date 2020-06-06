Son dakika İstanbul'da dehşet! Bir kadın daha öldü! - Haberler

DHA

İstanbul Bağcılar'da, akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde, bir kadın daha silahla vurularak yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Veysel T. (35) ile Perihan Ayhan (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Veysel T.'nin tabancasından çıkan kurşun bu sırada ikilinin yanında bulunan Perihan A.'ın arkadaşı Miray Yılmaz'ın (37) kafasına isabet etti.

SİLAHI TUTUKLUK YAPTI

DHA'da yer alan habere göre Veysel T., Perihan A'ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yaptı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS HER YERDE ZANLIYI ARIYOR

Perihan A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis, şüpheli Veysel T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Miray Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.