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Zafer Samancı'nın haberine göre, olay, 27 Mayısta gece saat 01.30 sıralarında Konya’nın Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta meydana geldi. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel, yurtdışında olan ve eşi ile sorunlar yaşayan ablasının eşinin yakınları tarafından konuşmaya gittiği evin bahçesinde demir çubuklarla dövülerek öldürülmüştü.

ZANLILARDAN 1'İ SERBEST 2'Sİ TUTUKLUYDU

Olay sonrası genç Mehmet Ali'yi döve döve hayattan koparan eniştesinin babası Hüseyin K. (71) ile çocukları Adil K. (48) ve İsa K. (46) polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmış zanlılardan Adil ve kardeşi İsa K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba Hüseyin K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

SAVCILIĞININ İTİRAZI İLE BABA’DA TUTUKLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Hüseyin K. hakkında verilen adli kontrol şartı ile serbest bırakılma kararına itiraz etti. Başsavcılık Hüseyin K. hakkında Konya 1.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanmasına yönelik yakalama talebinde bulundu. Hakkında Konya 1.Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı çıkarılan Hüseyin K. polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

O ANNE YAŞANANLARI ANLATTI

Oğlunun öldürülmesinin ardından hastaneye kaldırılan ve halen sakinleştirici ilaçlarla ayakta kalan acılı anne Fatma Demirel (50),oğlunun adım adım ölüme çağrıldığını söyledi. Anne Demirel, "Oğlumun kanı yerde kalmasın. Oğlumu adım adım ölüme çağırdılar. Adalet istiyorum. Oğlumu planlı bir şekilde öldürenlerin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye feryat etti.

"BENİM OĞLUM KİMSEYİ İNCİTMEZDİ"

Oğlunun fotoğraflarına bakarken gözyaşlarına boğulan acılı anne "Onu benden kopardılar. Adalet istiyorum. Onların ceza almasını istiyorum. Benim oğlum kimseyi incitmezdi. Ona bunu nasıl yaptılar" diyerek gözyaşı döktü.

"ÖLDÜRMEK İÇİN ÇAĞIRDILAR"

Mehmet Ali Demirel’in kardeşi Emine Demirel olay gününü şöyle anlattı: "Ablam eniştemle tartışmış. Babası Hüseyin K., bana küfürler edip hakaret etti. Biz bunu abimden sakladık. Abim işten geldiğinde Hüseyin K., tekrar aradı telefona abim çıktı. Abime de hakaret edip 'gel bakalım senle konuşalım' deyip abimi ölüme çağırdılar. Abim, 'konuşacağız bir şey olmayacak' deyip gitti. Orada demir kapıyı kilitleyip abimin kaçmasını engellemişler. Demir çubuklarla dövüp öldürdüler. Abimi çağırmaları, demir çubuklarla dövmeleri, kapıyı üzerinden kilitlemeleri, tamamen planlı bir cinayet olduğunu gösteriyor."

"BENİM İKİNCİ BABAMI ELİMDEN ALDILAR"

Abisinin karıncayı bile incitmeyecek bir kişi olduğunu ifade eden Emine Demirel, "Babam geçen yıl hayatını kaybetti. Abim üniversite eğitimini dondurup işe girdi. Tek amacı evimizi geçindirmekti. Evimize baba olmaktı. Benim ikinci babamı elimden aldılar. Bu planlı bir cinayet bizim hayatımızı kararttılar" dedi. Emine Demirel, "Babam geçen yıl 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Abimi de 1 yıl sonra aynı gün bizden toprak aldı" ifadelerini kullandı.

"VİYANA'DAN KORKUYORUM ANNE" MESAJI

Avusturya’nın Viyana kentinde yaşayan Gülsüm Koç’un annesine WhatsApp'tan yazdıkları ise olayın adım adım geldiğini gözler önüne serdi. Eşi tarafından sürekli şiddet gören Gülsüm Koç, annesine eşinden korktuğunu şu cümlelerle anlattı: "Artık işe göndermiyor. Evde tutuyor beni. Korkuyorum anne psikopata bağladı. Telefonuma el koydu. Uyuyor şimdi. Siz bir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranın Korkuyorum anne..."

VİYANA POLİSİNE SIĞINDI

Olay sonrası ise kardeşinin ölüm haberini alan abla Gülsüm Koç polise sığındı. Viyana polisi tarafından koruma altına alınan talihsiz kadının başka bir şehirde kadın koruma evine alındığı öğrenildi. Öte yandan dövülerek hayatını kaybeden Mehmet Ali Demirel’in, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.