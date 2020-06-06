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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte yapılan son tahminlere göre yurtta hava durumu ve sıcaklıklar...

ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 29, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 32, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 30, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 37, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 32, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 30, Az bulutlu ve açık.

ZONGULDAK: 29, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 26, Az bulutlu.

TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

MALATYA: 31, Az bulutlu ve açık.

VAN: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 33, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık.