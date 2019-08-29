29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Çırpıcı Mahallesi'nden önceki gün saat 19.00 sıralarında, 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonuna çıkan 1.5 yaşındaki erkek çocuğu U.A., edinilen bilgilere göre buradaki sandalyeye çıktı. Korkuluklara tutunan bebek, bir anda aşağıya düştü.
ÇOCUĞU MAHALLELİ KUCAKLADI
DHA'da yer alan habere göre bebeğin kaldırıma düştüğünü gören mahalle sakinleri, yerden kaldırarak kucakladı. Çocuklarının düştüğünü fark eden anne ve baba da panikle aşağıya indi. Yakınları tarafından yaralı olarak çevredeki hastaneye götürülen bebek tedavi altına alındı.
"BİR ÇIĞLIK SESİ DUYUM"
Mahallede esnaf olan Abidin Eroğlu, "Ben o sırada iş yerimdeydim. Bir çığlık sesi duydum. İşyerinden çıktık baktık çocuk yerde. Apar topar hastaneye götürdüler. Anlattıklarına göre balkonda sandalyeye çıkmış çocuk, sonra parmaklıkların üstünden aşağıya düştü. Bir iç kanama geçirmiş galiba doktorlar uyutmuşlar. Şu an iyi şükür" dedi.
"ANNESİ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Çevre sakinlerinden Peri Sözen ise, "O sırada dükkandaydım. 'Bebek düşüyor' diye bir bağırma duydum. Karşıya geçtim herkes toplanmıştı. Bağrışma vardı. 'Bir açılın çocuk hava alsın' dedim. Çocuk burnunun üzerine düştü. Bu sabah annesi yanıma geldi, çocuk yoğum bakımda ama iyi olduğunu söyledi. İç kanama geçirmiş" diye konuştu.
DÜŞME ANI KAMERADA
Öte yandan, bebeğin düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bebeğin bir anda kaldırıma düştüğü, hemen yakındaki kişinin yukarı doğru baktıktan sonra yere eğilip bebeğe baktığı, ardından kalabalığın toplandığı görülüyor.
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