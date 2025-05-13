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        Haberler Gündem İstanbul'da nerede deprem oldu, İstanbul'da deprem mi oldu

        İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

        AFAD'dan alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükçekmece'de, saat: 07.18'de, yerin 6.8 kilometre derinliğinde, 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, kent genelinde hissedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 07:28 Güncelleme: 13.05.2025 - 07:37
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        İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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        Marmara Denizi'nde, saat 07.18'de, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20.66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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