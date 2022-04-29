İstanbul'da 1 Mayıs'ta hangi yollar kapanacak?

İHA

Son dakika haberine göre 1 Mayıs günü Pazar günü, Maltepe Etkinlik Alanı’nda “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle, Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar kapatılacak.

İHA'da yer alan habere göre öte yandan, D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.