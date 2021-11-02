İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı!

DHA

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı.

DHA'da yer alan habere göre özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ YARIM MİLİN ALTINA DÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Keçilik Koyu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulduğu bildirildi.