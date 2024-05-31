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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Kapanan İstanbul Boğazı tekrar açıldı

        Kapanan İstanbul Boğazı tekrar açıldı

        İstanbul Boğazı, 176 metre uzunluğundaki CORNELIA isimli gemide yaşanan arıza nedeniyle çift yönlü kapatıldı. Bir geminin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik yeniden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 08:43 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:00
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        Kapanan İstanbul Boğazı tekrar açıldı
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        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle boğaz çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı..

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-9 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

        MAKİNE ÇALIŞTIRILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “CORNELIA isimli gemi makinesini çalıştırdı; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-9 ve KURTARMA-12 Römorkörlerimiz refakatinde Boğaz seyrine devam etmektedir.” denildi.

        YENİDEN AÇILDI

        Bir geminin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik yeniden başladı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Cornelia" isimli gemi, makine arızasının giderilmesiyle, kılavuz kaptan, Kurtarma-9 ve Kurtarma-12 römorkörleri refakatinde Boğaz'daki seyrine devam etti.

        Çift yönlü ve geçici olarak askıda olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, söz konusu geminin seyrini tamamlamasının ardından kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldı.

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