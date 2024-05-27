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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail ve Mısır askerleri arasında çatışma!

        İsrail ve Mısır askerleri arasında çatışma!

        İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandığı bildirildi. Mısır ordusu, açılan ateş sonucu bölgedeki güvenlik personelinden bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:32
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        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
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        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

        "Birkaç saat önce Mısır sınırında bir ateş açma olayı meydana geldi. Olay inceleniyor ve Mısırlılarla görüşmeler yapılıyor" açıklamasında bulunuldu.

        MISIRLI ASKER ÖLDÜ

        Mısır Askeri Sözcüsü Garib Abdulhafız, X resmi hesabından Refah Sınır Kapısı yakınlarında sabah çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

        Abdulhafız, Refah sınır hattında bölgenin güvenliğinden sorumlu bir güvenlik personelinin açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

        Olaya ilişkin açıklamada, Abdulhafız, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili makamlar üzerinden soruşturmayı yürüttüğünü vurguladı.

        Mısır makamları da bir Mısır askerinin ölümüne neden olan sınır çatışmasının araştırıldığını açıkladı.

        İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

        Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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