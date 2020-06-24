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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İş Bankası ihracatçıları desteklemek üzere işbirliğine gitti.

TİM Başkanı İsmail Gülle "İş Bankası ile iş birliğimiz kapsamında ihracatçıya TL ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak" dedi.

Son ihracat verileriyle ilgili de açıklamada bulunan Gülle "Bugün itibarıyla, Haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız 9.1 milyar dolara ulaşarak, yüzde 34.3 gibi ciddi bir artış yakaladı.Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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