29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak’ta işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle başlayan gösteriler, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı, uyarıları ve reform vaatlerine rağmen devam ediyor.
Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde valilik binası önünde toplanan protestoculara güvenlik güçlerinin rastgele ateş açması sonucu en az 20 kişinin öldüğü belirtildi.
ZİKAR KENTİNDE DE 7 KİŞİ CAN VERDİ
İHA'da yer alan habere göre bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için açtığı ateş anını ve Kerbela hastanesinde bulunan cesetlerin görüntülerini paylaştı.
Zikar kentinde ise valilik binası önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HALKI MEYDANA DÖKTÜ
Bağdat’ta protestocuların toplandığı Tahrir Meydanı'nda gece boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen yüz binlerce kişi toplandı. Hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye ulaşmak için Cumhuriyet Köprüsü karşısında toplanan kalabalık, bölgede bulunan binaların çatılarına çıktı.
Cumhuriyet Köprüsü karşısındaki Türk lokantasının çatısına çıkan protestocular, karşı yakadaki güvenlik güçlerini vurmak için mancınık kullandı.
BAĞDAT'TA DA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında ateş hattı niteliği taşıyan Cumhuriyet Köprüsü, adeta savaş meydanını andırdı.
Bağdat'ta dün güvenlik güçleriyle protestocular arasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybederken 112 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında üniversiteli bir genç kızın da bulunduğu öğrenildi.
SADECE 4 GÜNDE 100'Ü AŞKIN ÖLÜ
Tıp Fakültesi öğrencisi Nur Mervan, başına isabet eden biber gazı bombası nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Irak’ta verilen aranın ardından dördüncü gününe giren protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde sadece son 4 günde hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını duyurmuştu. Ancak Irak basınında ölü sayısının 100’e yakın olduğu bildiriliyor.
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