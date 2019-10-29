Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmaya çalışan bölücü örgüte karşı 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda, YPG/PKK’lı terör unsurlarının operasyon yapılan bölgeden çıkmaları için Türkiye önce ABD, ardındansa Rusya ile mutabakata vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin arasında 22 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentinde varılan ve 10 maddeden oluşan mutabakatın en önemli maddesi, 150 saat içinde YPG/PKK mensuplarının silahlarıyla birlikte Türkiye sınırından 32 kilometre güneye inmelerini içeriyordu.

BUGÜN SAAT: 18.00’DE BİTİYOR

Mutabakat, 23 Ekim günü saat 12.00’den itibaren 150 saati kapsayacak biçimde hayata geçti. Bu 150 saatlik mutabakat, bugün saat 18.00’de sona eriyor. HABERTÜRK, Soçi Mutabakatı’nın bitmesine saatler kala Güvenlik ve Askeri Stratejist Abdullah Ağar ile bölgedeki son durumu konuştu. İşte Ağar’ın çarpıcı değerlendirmeleri…

“YPG/PKK GÖRÜNTÜDE BÖLGEDEN ÇEKİLDİ”

“YPG/PKK’nın bölgeden çekildiğine dair bazı görüntüleri servis ettiler. Bunu ilan da ettiler. Ancak sahaya baktığınız zaman terör örgütünün görüntüde çekildiğini; gerçek anlamda bölgeden çekilmediğini belirtmem gerekir.

YPG/PKK bu süre zarfında Ruslarla kurduğu siyasi denklemle, Suriye ile görüştürüleceğinin sözüne de aldı. Terör örgütü Tel Rıfat’tan, Münbiç’ten, Kobani’den, Derbesiye’den, Amudiye’den ve Irak-Suriye sınır kapısından da çekilmedi. PKK’nın bölgede hâlâ sivil ve askeri yönetim varlığı devam ediyor.

“RUSYA İLE ABD KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR”

Bununla birlikte ABD, Malikiye’nin güneybatısı ve Kamışlı’nın güneydoğusunda bulunan Rumeylan Petrol Sahası’na askerlerini yığdı. Bu saha Şırnak’ın Cizre İlçesi’nin hemen karşısında kalıyor. Rumeylan, ABD ile yapılan 120 saatlik mutabakat kapsamında boşaltılması gereken 20 millik (32 km) alanın içinde. Bu petrol sahası, yine Rusya ile varılan Soçi Mutabakatı kapsamında silahlarıyla birlikte YPG’lilerin boşaltması gereken bir alan. Bu bölge nedeniyle Türkiye ile ABD’nin, ABD ile Rusya’nın karşı karşıya gelme olasılığı var.

"SINIR KAPISINI VERMEK İSTEMİYOR"

YPG/PKK ise burada tam bir mikser gibi iki süreci de manipüle etmeye çalışıyor. Terör örgütünün elebaşlarından Mazlum’un, ‘Kesinlikle Semelka Sınır Kapısı’nı bırakmayız’ açıklaması var ki bu kapı Suriye ile Irak’ı birbirine bağlıyor. PKK da ABD de Irak Sincar’a uzanan bu hattı vermek istemiyor.

“YPG, REJİM BAYRAĞIYLA ATEŞ AÇTI”

Rasulayn’ın doğusunda Suriye rejiminin bayrağını taşıyan YPG/PKK’lı teröristler, güdümlü tanksavar füzesiyle bize ait bir tankı hedef aldı. Bu saldırıda yaralanan olmadı. Yani şu an Rejim ile PKK arasında işbirliği yaptıklarına yönelik emareler de var.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel.

Ancak yine bu bölgede teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel 22 yaşında şehit düştü. 150 saatin sonunda Türkiye’nin bölgeye yeni bir askeri harekat düzenlemesini gerektirecek gelişmeler kendini zaten gösteriyor. Türkiye’nin bunu nasıl algılayacağı çok önemli.

“KOBANİ’DE TÜNEL VE HENDEK KAZIYORLAR”

Yine Ayn-el Arap’ta (Kobani),PKK’lı teröristler temas noktalarında hâlâ tünel ve hendek kazmaya devam ediyor. Tel Abyad ve Ayn-el İsa tarafı ise sakin. Hatlar oturdu sayılır. Rejim ise Kamışlı’ya kadar geldi ve bugün Malikiye’ye girmesi bekleniyor. ABD, Suriye ile Irak Sincar hattının kopmasına izin vermiyor ve Rusya ile Rejim ise buna bir şey yapamıyor.

“RUS VE TÜRK ASKERİ HEYETİ GÖRÜŞÜYOR”

Rusya ile Türk askeri heyetleri görüşmelerini sürdürüyor. Dün görüştüler, bugün de görüşecekler. Türkiye bu görüşmelerin ardından temel denklemini masaya koyacaktır. İdlib Rusya ve Rejim tarafından vurulmaya başlandı

Rusya’nın, ‘YPG mutabakata uymadı ve bölgeden çekilmedi’ biçiminde yapacağı bir açıklamayla Türkiye bazı bölgelere yığınak yapmaya başlar. Yığınak yaptığı bölgelerde ise meskun mahal operasyonlarını başlatır.

“RUSYA, ‘BİZ ARADA DURMAYIZ’ DEMİŞTİ”

Ayn-el Arap’ta PKK’nın paçavraları hâlâ dalgalanıyor. Bunu Rusya’da görüyor. Rusya yaptığı açıklamada mutabakata uyulmaması durumunda, ‘Biz arada durmayız ve Türkiye, YPG/PKK’yı ezer’ dedi. Rusya’nın işte bu sözü tutması gerekiyor. Böyle bir durumda da Türkiye’nin başından beri gösterdiği kararlılığı TSK ve SMO ile sahaya yansıtacağını değerlendiriyorum.

“SMO, PKK VE REJİM’İ PÜSKÜRTTÜ”

Bu arada Suriye Milli Ordusu (SMO),Rasulayn’ın doğusunda ve Tel Tamir’in batısında birkaç köyü daha YPG/PKK’lı teröristlerden temizledi. Münbiç’in batısında ise Rejim ve PKK’yı püskürttü.