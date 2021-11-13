Avrupa'daki düzensiz göçmen krizi Orta Doğu'ya sıçradı

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Belarus'un Bağdat'taki fahri konsolosluğunun çalışma izninin geçici olarak iptal edildiğini" duyurdu.
Sahaf, "Bu adım, Irak vatandaşlarını Belarus'tan Polonya'ya doğru yapılan insan kaçakçılığından korumak amacıyla atıldı." dedi.
"Irak'ın Moskova (Rusya) ve Varşova (Polonya) büyükelçilikleri Belarus-Polonya sınırında mahsur kalanların geri dönüşünü koordine ediyor." ifadelerini kullanan Sahaf, Irak ve Belarus arasındaki doğrudan uçuşların durdurulduğunu belirtti
BELARUS-POLONYA SINIRINDAKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN KRİZİ
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, Belarus'un AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus’a yönelik Batı’nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.
Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen düzensiz göçmenleri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ haline geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiçkimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa’ya gidiyorlar." demişti.
AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelen düzensiz göçmenleri AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.
İki ülke arasında sıkışan düzensiz göçmenlerin soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Polonya resmi haber ajansının açıklamasına göre, sınırda yaklaşık 4 bin düzensiz göçmen bulunuyor.
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