Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram DM sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

Sosyal medya dev, Instagram'da bağlantı sorunları yaşanıyor. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram'da kullanıcılar DM iletiminde güçlük yaşıyor....



INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler uygulamada akşam saatlerinde hata ile karşılaşıldığı bildiriliyor. DM'de oturum açmada ve uygulamada çeşitli hatalar olduğu kullanıcılar tarfından belitiliyor. Downdetector'e göre Instagram'da 20:47 sıralarında başlayan sorun henüz çözülmedi ve konu hakkında da henüz açıklama gelmedi.