"Diğer şahsında aşağı düşerken birinci katta klimanın üstüne düştüğünü gördük o şahsı kurtardık. Ondan sonra polis ekipleri, olay yeri inceleme, ambulans geldi. Biz dışarı çıktığımızda, yere düşen şahsın eli bağlıydı, klimanın üstüne düşen şahsın eli de bağlıydı. Ve 'kurtarın' diye bağırıyordu. Diğer şahısları da kaçarken görenler olmuş. Onların da Afganistanlı olduğu söyleniyor. Düşen şahısların da Pakistanlı olduğu söyleniyor, 3 tane çocukları vardı yukarıda."