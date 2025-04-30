İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü serbest bırakıldı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki bir otelde dosyadaki diğer şüpheliler ile görüşmesinden önce korumalarının, görüşmenin yapıldığı alanı gören kameraları bantla kapattığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu suç tarihlerinde otelin müdürü olan Sinan Udil ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu, dün 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrasında sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"YANLARINDA JAMMER GETİRİRLERDİ"

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Sinan Udil savcılıkta verdiği ifadesinde şunları söyledi:

Kasım 2023 - Mart sonu 2025 tarihleri arasında Le Meridien Otel'de müdürlük yaptım. Bu süre zarfında Ekrem İmamoğlu ve kalabalık bir grup toplantı için otele gelirdi. Ortalama 1-2 saat otelde dururlardı. Gelmeden evvel polis korumaları gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol ederlerdi. Yanlarında da jammer getirirlerdi. Polis oldukları için biz müdahale edemiyorduk. Jammer kullanmanın da suç olduğunu bilmiyordum. Ekrem İmamoğlu otele gidip geldiğinde genelde ben karşılar ve yolculardım. Yanında koruma müdürü Mustafa ile özel kalem müdürü Kadriye olurdu. Kadriye hanım genelde erken gelir, erken çıkardı. Toplantılara çok katılmazdı. Bana fotoğraflarını gösterdiğiniz kişilerden isimlerini Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz olduğunu öğrendiğim şahısları otelimizde gördüm. Murat Ongun'u da birkaç defa otelde hatırlıyorum. Hüseyin Köksal'ı hatırlamadım.

REKLAM "KAMERALARIN KAPATILDIĞINI GÖRSEM İZİN VERMEZDİM" Basına yansıyan kamera kapatılma görüntüleri 2.katta bulunan toplantı salonunu gösteren kameraya aittir. Kamera kapatıldığı anı ben görmedim. Otelin kamera sistemini izleyen personeller vardır ancak otelde 400'e yakın kamera olduğundan her kamerayı takip etmek mümkün değildir. Kameraların hepsi kayıt yapar. Bir olay olduğunda bu kayıtlar açar izlenir. Ekrem İmamoğlu otele her geldiğinde gelmeden önce jammerlar otele getirilirdi. Ancak bu jammerların kullanılmasından dolayı otel sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Jammerlarn ayarı var mı bilmiyorum. Benle birlikte gözaltına alınan güvenlik müdürü Osman'ın işe alınmasını ben tavsiye ettim. Kendisi halen otelde çalışmaktadır. Otelden ayrılış gerekçelerimin güncel olaylarla ilgisi yoktur. Kameraların kapatıldığını görsem buna izin vermezdim. 2024’TE 37 KEZ, 2025 YILINDA 9 KEZ GİTMİŞ Osman Gündüz Bora Oğurlu savcılık ifadesinde şunları söyledi: Mart 2024 tarihinden itibaren Le Meridien Otel'in güvenlik müdürü olarak görev yapmaktayım. Çalışmaya başladıktan sonra 2024 yılında Ekrem İmamoğlu’nu 37 kere, 2025 yılında ise 9 kere otelimize geldiğini tespit ettim. Otele gelmeden evvel koruma ekibi gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol eder ve yanlarında da büyük siyah valizler bulunurdu. Sonrasında Ekrem İmamoğlu ve misafirleri gelirdi. Ortalama 1-2 saat aralığında otelde dururlardı. Bu geliş gidişlerinde kamera kapatıldığını görmedim. Basına yansıyan videolarda 12 Ekim 2024 ve 6 Mart 2025 tarihlerinde Ekrem İmamoğlu otele geldiğinde korumalarından birinin kameraları kapattığını gördüm. Bu olaylara şahit olsak müdahale ederdik. Kamera sistemimizde kapatıldığında ya da fiziki temasta bulunulduğunda uyarı sistemi yoktur. Bir olay olduğunda geçmişe dönük inceleme yapılır.

"JAMMER OLDUĞUNU BİLMİYORDUM" Getirdikleri valizler içerisinde jammer olduğunu bilmiyordum. Ancak otelimizde iletişim sisteminde ya da internet ağında problem olduğuna dair de bir şikayet almadım. Tarafıma gösterdiğiniz kişilerden isimlerini Tuncay Yılmaz, Hüseyin Köksal, Ertan Yıldız olduğunu öğrendiğim kişileri otelde gördüm. Yine Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Kadriye isimli kadın da İmamoğlu geldiğinde gelirdi. Toplantılar sebebiyle otele ücret ödeyip ödemediklerini bilmiyorum. Basına yansıyan görüntüleri ben de herkes gibi basından öğrendim. Belirttiğim üzere kameraların kapatıldığını görseydim müdahale ederdim. En azından bu durumu üstlerime bildirirdim. Korumalarını da polis olarak biliyordum.” NE OLMUŞTU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin, suç tarihindeki otel müdürü Sinan Udil ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler, karar doğrultusunda gözaltına alınmıştı.