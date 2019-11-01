01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Terör örgütü YPG/PYD elebaşı “Mazlum Kobani” kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump'ın telefon açıp teşekkür ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bize teslim edin' dediği PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin sözde komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in, yıllar önce örgütün Kandil kampında azılı teröristlerden Duran Kalkan, Bahoz Erdal ve Sufi Nurettin gibi PKK’nın önde gelen isimleriyle bir mağarada çekilen 2 yeni fotoğrafı daha ortaya çıktı.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
AA'da yer alan habere göre Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'Terörden Arananlar Listesi'nde en üst düzeydeki teröristlerin olduğu 4 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan PYD elebaşı, örgüt içinde ‘Şahin Cilo’ kod adıyla da anılıyor.
1988'DE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI
Güvenilir kaynaklara dayanan bilgilere göre, gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan ve ‘Şahin Cilo’ ya da ‘Mazlum Kobani’ gibi farklı kod adları da bulunan PKK/KCK’nun Suriye lideri, örgütün üst düzey liderleri arasında yer alıyor. 1967 doğumlu olan Şahin Cilo, PKK'nın kurulmasından kısa bir süre sonra 1988’de örgüte katılmış bir isim.
DEVİR TESLİM TÖRENİNDE ÇEKİLMİŞ
Fotoğrafta terörist elebaşları Murat Karayılan ile Cemil Bayık’ın ‘ikametgah’ olarak tercih ettikleri Kandil’deki Hinere ve Belekati kamplarına yakın bir bölgede gerçekleştirilen sözde devir-teslim töreninde, beraberindeki teröristlerle alkış tuttuğu görülen Mazlum Kobani, o tarihlerde Duran Kalkan, Bahoz Erdal, Sofi Nurettin gibi PKK içinde kilit rollere sahip örgütün komuta kademesinden isimlerin de olduğu kalabalık terörist grup arasında yer alıyor.
ÖNDEN İLK SIRADAKİ TERÖRİST O
Yedisi ayakta toplam 9 teröristin yer aldığı diğer fotoğrafın ise daha eski yıllara dayandığı tahmin edilirken, söz konusu karede ağır makineli silahların olduğu terörist grup arasında önden ilk sıradaki kişi olarak göze çarpıyor.
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